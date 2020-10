C'est une scène cocasse capturée par le community manager du Borussia Mönchengladbach. Alors qu'il avait visiblement oublié son accréditation pour le match des Allemands face à l'Inter Milan ce mercredi, Marcus Thuram s'est fait rattraper par la patrouille et par un vigile de Giuseppe Meazza. Pour prouver sa bonne foi et franchir le barrage, l'attaquant a donc tout simplement chercher son nom sur Google et présenter une photo de lui. Sûr qu'en Italie, son papa, Lilian, immense défenseur de Parme puis de la Juve, n'a pas besoin de Google pour que le sportes s'ouvrent.