"Est-ce que je me sens en danger ? Non. Est-ce qu’il y a un problème au club ? Non", a répondu ce dernier au micro de RMC Sport après la rencontre. Avant d'expliquer les raisons de ce revers : "C’est difficile d’expliquer ce qu’il s’est passé, on a manqué le deuxième but, et après on a concédé un penalty. Et puis on prend un rouge, et ça devient difficile à dix… Ça fait trop de situations défavorables, ça fait la différence, a assuré Tuchel (...) On a joué contre une équipe qui était leader de Bundesliga la semaine passée. On a fait un bon match, on aurait pu mener 2-0. C’était plus difficile en deuxième période mais on manque de joueurs, on manque de rythme. C’était un match très serré."