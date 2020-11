"Il y a de la colère, beaucoup de déception, a expliqué le gardien marseillais à RMC Sport après la rencontre. On n'est tout simplement pas au niveau de cette compétition. On est limite ridicules ! Il y a beaucoup de sentimens négatifs. Il va falloir se remettre en question et montrer tout autre chose. On doit assumer, le coach prend beaucoup de critiques. Mais c'est à nous de faire ce qu'il faut. Nous sommes responsables. Ce qui me met en colère ? Les résultats, déjà, et on prend des buts stupides qui nous tuent les matchs d'entrée. On est à zéro points, il y a aussi un cumul des C1 passées." Au micro de Téléfoot, Mandanda n'a pas caché un sentiment de "honte".