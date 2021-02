5. Arsenal - Manchester City, 10 août 2014 : Et pan !

Un quart d'heure pour se mettre en jambe. Un instant pour construire un bijou. Pour ce Community Shield, Olivier Giroud n'avait pas été titularisé par Arsène Wenger. Entré à la pause, l'attaquant des Bleus avait laissé tout le monde bouche bée avec une superbe frappe enroulée, à 25 mètres de la cage, pour envoyer le ballon en pleine lucarne. Spontanéité, beauté, efficacité.

Ligue des champions Buteurs : Lewandowski dépasse Raul, Giroud en lice pour être meilleur scoreur de la saison IL Y A 2 HEURES

4. Atlético de Madrid - Chelsea, 23 février 2021 : En lévitation

Pour sûr, Thomas Tuchel et Chelsea se seraient largement contentés d'un but sans histoire. Car, longtemps, les Blues ont semblé sans solution face à la muraille madrilène, tenue par un Jan Oblak de fer et une défense en béton armé. Oui mais voilà, Olivier Giroud est un artiste. Et lorsqu'il a vu ce ballon flotter au-dessus de lui, au milieu de plusieurs Colchoneros, l'attaquant des Bleus ne s'est pas posé de question. Dos au but, au point de penalty, le Français est resté en apesanteur pour frapper ce ballon à un peu moins de deux mètres de hauteur, selon une estimation approximative de nos confrères de Sky Sport. On ne chipotera pas pour quelques centimètres. C'est le geste qui compte.

3. Suède - France, 10 juin 2017 : Tout à la perfection

Celui-ci, vous l'avez peut-être tenté en jouant avec des amis, pour épater la galerie. Et si c'est le cas, il y a de grandes chances que vous ayez envoyé le ballon dans les nuages. Face à la Suède, Giroud a réussi à mettre tous les ingrédients nécessaires pour s'offrir un tel bijou. Beaucoup de justesse technique, du relâchement, de la puissance et de la précision pour envoyer cette volée dans la lucarne dans un angle difficile. Son plus beau but en Bleu. Et, ce soir-là, l'éclaircie d'une soirée franchement morose pour l'équipe de France.

2. Chelsea - Southampton, 22 avril 2018 : A la Messi

Ce jour-là, Giroud a réussi tout ce que la plupart des attaquants de sa taille et de sa carrure ne savent pas faire. Avec un but que Lionel Messi aurait ajouté à sa collection bien volontiers. Servi dans la surface par Eden Hazard, l'attaquant de Chelsea évite le tacle de Mario Lemina, met Maya Yoshida dans le vent avec un crochet du gauche avant de mettre Cédric Soares sur les fesses avec un but du droit, et de conclure. Le tout dans moins d'un mètre carré, et en demi-finale de FA Cup. Remarquable.

1. Arsenal - Crystal Palace, 1er janvier 2017 : Le chef d'œuvre

Le plus beau. Le genre de buts que quelques rares attaquants n'inscrivent qu'une fois dans une carrière. Une inspiration géniale, un coup du scorpion inscrit au bout d'une remontée de balle express d'Arsenal face à Crystal Palace, le 1er janvier 2017. L'année venait de commencer mais, déjà, le doute avait été dissipé : aucun autre ne réussirait plus beau chef d'œuvre durant les 364 jours suivants. Sans surprise, cette aile de pigeon acrobatique lui offrira le prix Puskas, quelques mois plus tard.

Ligue des champions Un "golazo" de Giroud ouvre la voie des quarts à Chelsea IL Y A 2 HEURES