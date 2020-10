Dans un collectif rennais parfaitement huilé, notamment au milieu de terrain, Camavinga ressemble au joueur moderne par excellence. De ses débuts en sentinelle, il a gardé un sens de l’anticipation et du timing parfait, une capacité à jaillir dans les pieds et à gratter des ballons hauts, ô combien précieux dans ces matches au couteau. De son adaptation en relayeur, il a appris à prendre ses responsabilités à l’organisation, à créer le décalage, voire à se montrer décisif dès que la situation le demande, à l’image de son but en Bleu ou de son but d’ailier face à Montpellier.

Partenaire privilégié et protecteur particulier, Steven Nzonzi ne disait pas autre chose lundi dans les colonnes de L’Equipe : "Il a un gros volume de jeu. Or, c’est quelque chose qu’on apprend avec l’âge d’habitude. C’est positif pour la suite. (…) C’est un joueur facile, dans le sens où il peut prendre le ballon et aller vers l’avant avec. Il peut aussi décrocher et le faire le jeu plus bas. Ce n’est pas compliqué de jouer avec lui, ni dans cette équipe, parce qu’il y a beaucoup de joueurs intelligents".