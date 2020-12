Ronald Koeman est déjà sous pression. A peine quatre mois après son arrivée sur le banc du FC Barcelone, l'entraîneur néerlandais devrait déjà faire face aux remous de son vestiaire. D'après Sport, la lourde défaite concédée mardi soir face à la Juventus (0-3), au Camp Nou, a poussé certains membres à monter en créneau en interne. La cause ? La tactique mise en place par le technicien catalan.

Mardi soir comme depuis plusieurs semaines, Koeman a en effet opté pour un système en 4-2-3-1 qui ne ferait pas du tout l'unanimité. Selon plusieurs joueurs, ce schéma scinderait l'équipe en deux et empêcherait les deux milieux de terrain de faire le liant entre le quatuor offensif (formé par Trincao, Messi, Pedri et Griezmann face à la Juve) et les quatre défenseurs. Certains membres pousseraient pour un retour durable au 4-3-3.