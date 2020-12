Football

Ligue des champions - Benzema, Neymar, foot français : les tops et flops de la 6e journée

LIGUE DES CHAMPIONS - Fin de la phase de poules ce mardi et mercredi avec notamment un Neymar au top, un Benzema décisif et des outsiders éliminés. Voici les tops et flops de la dernière journée. (Montage : Hadrien Hiault / Visuel : Quentin Guichard).

00:04:54, 315 vues, il y a 2 heures