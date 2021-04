Un ultimatum. Voilà ce qu'a lancé Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, ce vendredi. Interrogé par l'Associated Press, ce dernier a prévenu le Real Madrid, le Barça, la Juventus et l'AC Milan : s'ils restent engagés dans le projet de la Super Ligue, ils pourraient se faire suspendre de la Ligue des champions. "Il est clair que les clubs devront décider s'ils sont en Super Ligue ou s'ils sont un club européen (...) S'ils disent qu'ils sont en Super Ligue, alors ils ne joueront pas en Ligue des champions, bien sûr... Et s'ils sont prêts à le faire, ils peuvent jouer dans leur propre compétition", a annoncé Ceferin.

La Super Ligue est morte, vive la Super Ligue ? "Dans les faits, on y arrive pas à pas"

L'UEFA va se concerter pour les sanctions

"Des conséquences ? Nous attendons toujours une expertise juridique et ensuite nous verrons, a-t-il ajouté (...) Pour moi, la situation est différente avec les clubs qui ont admis leur erreur et qui ont dit: 'Nous allons quitter le projet.' Les autres savent que je dirais que ce projet est mort, mais ils ne veulent probablement pas y croire. Nous avons convenu aujourd'hui au comité exécutif de nous concerter avec les fédérations de football, les associations nationales et les ligues concernées", a déclaré Ceferin. "Nous ferons cela la semaine prochaine et nous verrons. Ce serait bien que nous puissions voir ce que les ligues peuvent faire, ce que les fédérations peuvent faire et ce que l'UEFA peut faire"

De son côté, Zinédine Zidane a réagi aux menaces de l'UEFA à la veille de recevoir le Betis Séville en championnat, et à quatre jours de Real Madrid-Chelsea en demi-finale aller de Ligue des champions. "C'est illogique. Nous avons le droit de jouer la C1 et nous allons la jouer", a déclaré l'entraîneur français vendredi en conférence de presse.

