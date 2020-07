Kylian Mbappé et Neymar lors de PSG-Celtic Glasgow.

LIGUE DES CHAMPIONS - Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2016, les joueurs du PSG seraient convaincus de pouvoir aller au bout cette année.

Vingt-quatre ans après la C2, une deuxième coupe d'Europe dans l'armoire à trophées du PSG ? C'est en tout cas l'intime conviction des joueurs de Thomas Tuchel. Selon les informations du Parisien, les champions de France échangent constamment depuis le confinement via un groupe WhatsApp. Le sujet de leurs conversations ? L'édition 2019-2020 de la Ligue des champions, qu'ils vont poursuivre à Lisbonne pour le Final 8, à partir du mois d'août.

"Celle-là, elle est pour nous", "on va la gagner cette année, c'est sûr". Au cours de leurs échanges, les joueurs parisiens auraient fait part de leur détermination, après avoir vaincu le signe indien des huitièmes de finale, en éliminant le Borussia Dortmund à huis clos en mars dernier, dans un match qui restera dans l'histoire du PSG, pour son côté inédit. Cette optimisme serait partagé par Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale.

D'après Le Parisien, le dirigeant qatari "sent que quelque chose se passe" cette saison et serait convaincu que son équipe a de grandes chances de remporter la C1 pour la première fois de son histoire. Avant son quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame le 12 août prochain, le PSG aura à coeur d'ajouter deux nouveaux trophées nationaux à sa grande collection : la Coupe de France et la Coupe de la Ligue.

