Sale journée pour Eden Hazard. Au lendemain de l'élimination du Real Madrid face à Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, l'international belge s'est retrouvé en pleine tourmente. La raison ? Avoir plaisanté, au coup de sifflet final, avec certains de ses anciens coéquipiers après la rencontre. Le problème, c'est que les caméras ont capté ce moment, où on peut ainsi voir l'international belge totalement hilare.

"Ce n'était pas vraiment professionnel et intelligent", a par exemple réagi le père de Thibaut Courtois ce jeudi. Au vu de l'ampleur prise par la polémique en Espagne, Hazard est sorti du silence en début de soirée. "Je suis désolé. J'ai lu beaucoup d'avis me concernant aujourd'hui et mon intention n'était pas d'offenser les fans du Real Madrid. Mon rêve a toujours été de jouer pour le Real et je suis venu ici pour gagner. La saison n'est pas terminée et nous devons nous battre ensemble pour la Liga. Allez Madrid !", a écrit le Belge sur les réseaux sociaux.

