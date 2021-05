quelques détails" pour toucher au but final : la victoire de la C1. "On ne peut pas oublier ce qu'on a fait ces deux dernières années. (L'an dernier), on arrive en finale, on perd 1-0 contre une équipe qui a tout gagné ces derniers temps. Et cette année, on a eu des hauts et des bas, mais on a eu aussi des victoires importantes contre Manchester United, Barcelone, le Bayern. (...) L'objectif, c'est toujours de gagner, ce n'est pas d'arriver en demi-finale, c'est évident", a-t-il expliqué à RMC Sport. Leonardo veut maintenir le cap actuel. Malgré l'élimination du PSG en demi-finale de la Ligue des champions face à Manchester City (1-2, 2-0), le directeur sportif du club de la capitale estime qu'il ne manque plus que "" pour toucher au but final : la victoire de la C1. "", a-t-il expliqué à

Ce n'est pas l'heure des bilans

"Mais je pense qu'on a un parcours ces deux dernières années qui nous a placé parmi les vrais candidats au titre. On doit continuer, garder la base, créer un groupe solide. Il y a beaucoup de choses positives, on s'est sortis de situations très difficiles pendant la compétition", a rajouté Leonardo à RMC Sport, maintenant toute sa confiance en son entraîneur Mauricio Pochettino. "Honnêtement je suis optimiste pour le futur. (...) Malheureusement on a perdu mais on sort d'ici avec la conscience qu'on est un grand groupe et qu'on va réaliser des choses importantes."

Interrogé ensuite au micro de Sky Italia, Leonardo a plus ou moins maintenu le même discours. "Comment améliorer cette équipe ? Ce n'est pas l'heure des bilans. On peut s'améliorer, oui. Nous somme dans le top 4 européen, la base solide de cette équipe sera évidemment maintenue. On a une équipe assez jeune. Le PSG grandit et il ne manque que quelques détails avant de pouvoir gagner la C1", a assuré le Brésilien. Rendez-vous la saison prochaine.

