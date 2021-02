Football

Ligue des champions - De Mbappé au duo Messi-Griezmann, les clés tactiques du choc FC Barcelone-PSG

LIGUE DES CHAMPIONS - Ronald Koeman et Mauricio Pochettino auront une partie des clés du duel entre le FC Barcelone et le PSG mardi au Camp Nou (21h). Coté catalan, la puissance du milieu obligera le PSG à s’adapter. Mais, en contre, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont de vrais arguments. Devant, attention au duo Messi - Griezmann. (Par Cyril Morin, avec Vincent Bregevin et Hadrien Hiault).

00:08:42, 49 vues, il y a une heure