Le portier allemand n’a rien pu faire sur le premier but de Mbappé, qui l’a fusillé à bout portant (32e). Il a assuré devant Kean une première fois en première période, puis une seconde au retour des vestiaires, avec un superbe réflexe de la main gauche (50e). Il retarde encore le triplé de Mbappé (68e) mais est abandonné par sa défense sur les deux derniers buts.

Une première bonne intervention devant Mbappé (1e), puis un autre gros tacle devant le Français (11e). Mais le jeune latéral, qui a très peu joué ces dernières semaines, s’est ensuite effondré face aux courses et percussions de son vis-à-vis, n’étant pas non plus aidé par le travail défensif tout relatif de Dembélé. Remplacé par Mingueza (71e).