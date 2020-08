LIGUE DES CHAMPIONS - En marge du dernier match de préparation du PSG contre Sochaux, Thomas Tuchel a donné des nouvelles Kylian Mbappé mercredi. Le technicien allemand ne s'est pas montré particulièrement optimiste pour l'attaquant touché à la cheville, estimant qu'il figurerait au mieux sur le banc lors du quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame le 12 août prochain.

Il aura du mal à gagner sa course contre le temps. Blessé à la cheville droite lors de la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne (1-0), Kylian Mbappé ne sera vraisemblablement pas aligné d'entrée contre l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions le 12 août prochain. Au micro de nos confrères de beIN Sports, Thomas Tuchel n'a pas tourné autour du pot mercredi avant le dernier match de préparation du PSG contre Sochaux.

Ligue des champions L'énorme tuile : Verratti est "quasi forfait" pour le quart du PSG face à l'Atalanta IL Y A UNE HEURE

"Kylian travaille chaque jour avec les kinés. C'est très court come délai. On va parler samedi et on va voir. Peut-être qu'il sera sur le banc contre l'Atalanta, mais je ne sais pas trop", a ainsi estimé le technicien allemand. Victime d'une entorse avec lésion importante du compartiment latéral externe, la durée de l'absence de l'attaquant parisien a été estimée à trois semaines. Apparu rapidement sans béquilles, il n'a toutefois pas encore repris la course.

Même si Mbappé récupérait plus vite que prévu, le problème du manque de rythme et de compétition semble rédhibitoire pour envisager une éventuelle titularisation la semaine prochaine. Et pour ne rien arranger aux affaires parisiennes, Marco Verratti s'est blessé au mollet de son côté et est aussi très incertain. A noter que le PSG sera enfin privé d'Angel Di Maria, suspendu.

Ligue des champions Cas positifs au Covid-19, éventuels forfaits : l'UEFA se protège et publie de nouvelles règles IL Y A 9 HEURES