Le maître-tacticien s'est loupé au pire moment. Opposé au Chelsea de Thomas Tuchel en finale de Ligue des champions, Manchester City et son coach Pep Guardiola n'ont pas trouvé la solution et laissé passer leur chance de soulever la coupe aux grandes oreilles (0-1). Ce duel entre Mancuniens et Londoniens s'annonçait passionnant sur le plan tactique, tant leurs entraîneurs respectifs sont des acharnés du travail dans ce domaine. Il a pourtant vite et clairement tourné en faveur du technicien allemand qui a misé sur la continuité pendant que son homologue espagnol a choisi la mauvaise option en voulant innover.

"Je ne sais pas... Les décisions que j'ai prises, tout ça..., a d'ailleurs confié Pep Guardiola devant la presse qui lui demandait s'il avait des regrets. Si on analyse le match, on est tristes, bien sûr, on doit apprendre de ça. Mais la saison reste exceptionnelle. Les joueurs ont tout donné sur le terrain". Celui qui disputait sa première finale de C1 depuis 10 ans et son second sacre avec le Barça, ne l'a pas franchement admis, mais il sait bien que ses choix de départ n'ont pas porté leurs fruits.

Un milieu de terrain trop friable

Ligue des champions L'antisèche : Chelsea, quelle(s) histoire(s) ! IL Y A UNE HEURE

Titulaire lors de la demi-finale retour remportée face au PSG (2-0) et habituel capitaine des Citizens , Fernandinho s'est retrouvé sur le banc au coup d'envoi et Ilkay Gündogan, au profil plus élégant, a débuté en sentinelle, ce qu'il n'avait fait de la saison. Avec Bernardo Silva et Phil Foden à ses côtés, l'Allemand n'a pas su mettre l'impact nécessaire dans l'entrejeu et City n'a pas pu couper les régulières contre-attaques de Chelsea. Abandonnée et incapable de contrôler les déplacements de Timo Werner, la défense mancunienne a laissé son compère Kai Havertz filer dans l'axe pour aller inscrire l'unique but match (43e).

Habituellement irréprochables, les centraux Ruben Dias et John Stones sont apparus perdus sur la pelouse de l'Estádio do Dragão et s'ils ont moins souffert en seconde période, c'est uniquement parce que Chelsea a surtout cherché à protéger son avantage au score. Guardiola n'a pourtant rien changé au retour des vestiaires. Il a bien lancé Gabriel Jesus à l'heure de jeu mais parce que Kevin De Bruyne était sorti blessé. "J'ai fait la meilleure composition, a pourtant assuré l'entraîneur mancunien qui sait déjà son onze de départ contesté. Que ce soit contre Lyon, le PSG ou Dortmund, j'ai tenté d'avoir le meilleur onze pour remporter le match. Les joueurs le savent. Je pense que Gündogan a bien joué".

Mangé par Tuchel

Fernandinho a fini par faire son apparition (64e) et Gündogan a pu monter d'un cran pour se glisser entre les lignes adverses. City est monté en régime et a passé la quasi-totalité de la seconde période dans le camp des Blues mais, privé de son maître à jouer belge, a buté sur une arrière-garde des Blues irréprochable. "On savait qu'avec Chelsea, c'était difficile de se créer des occasions, s'est défendu Guardiola après la rencontre. C'était un match serré".

Pep Guardiola prend des nouvelle de Kevin De Bruyne Crédit: Getty Images

Bien que menaçants dans une rencontre intense, les Mancuniens n'ont ainsi décoché que 7 tirs pour un seul cadré. Un total clairement insuffisant pour égaliser et empêcher Edouard Mendy de réaliser un neuvième clean-sheet dans cette campagne de C1. "Riyad (Mahrez) a eu une occasion à la fin..., a noté l'entraîneur des Citizens faisant référence à l'ultime tentative de l'ancien de Leicester qui a frôlé la cible. Pour une première finale, on a joué un très bon match, on a montré du courage, surtout en première période. En seconde, on méritait de marquer un but, mais on ne l'a pas mis".

Malgré l'armada offensive à sa disposition et l'entrée de Sergio Agüero pour le dernier quart d'heure, Pep Guardiola et son équipe sont donc restés impuissants jusqu'au bout. Après une défaite en demi-finale de Cup (1-0), puis une autre en championnat (1-2), le technicien espagnol s'incline une troisième fois face au Chelsea de Thomas Tuchel en seulement un mois et demi. Nul doute que les deux premiers revers ont conditionné son approche de cette finale de Ligue des champions et l'ont ainsi poussé dans la mauvaise direction.

Pep Guardiola salue Thomas Tuchel avant la finale de la Ligue des champions 2021. Crédit: Getty Images

Ligue des champions Implacable, Chelsea retrouve le toit de l'Europe IL Y A 3 HEURES