Concernant Ronald Araujo, la situation n'est pas aussi rassurante pour le Barça. Victime d'une entorse de la cheville la semaine passée face au Betis, le défenseur uruguayen ne s'est pas entraîné ce lundi. Son forfait est donc quasiment certain en vue de mardi soir. Plus tôt dans la matinée, le PSG a officialisé son groupe, confirmant la présence de Marco Verratti et les absences de Neymar et Angel Di Maria.