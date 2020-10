Idrissa Gueye et Thilo Kehrer, de retour de blessure, sont dans le groupe du PSG qui part mardi à Istanbul pour affronter le Basaksehir mercredi en Ligue des champions (18h55). Julian Draxler, sorti blessé samedi contre Dijon, ne reprendra l'entraînement qu'après la trêve internationale, a annoncé le club, soit au plus tôt à la mi-novembre.

Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi sont toujours blessés. L'Italien "a repris la course hier (lundi) et son retour à l'entraînement collectif est programmé la semaine prochaine". Icardi reprendra l'entraînement cette semaine, Paredes en fin de semaine. La liste des convoqués ne réserve pas de surprises, avec Kylian Mbappé et Neymar accompagnés en attaque par Pablo Sarabia, Moise Kean et Angel Di Maria. Les "titis" Bandiougou Fadiga (milieu), Kays Ruiz (milieu), Timothée Pembélé (défenseur) et Mathias Randriamamy (gardien) sont du voyage à Istanbul.