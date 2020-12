Stéphanie Frappart, première femme à arbitrer un match de Ligue des champions mercredi, dirigeait le match entre la Juventus et le Dynamo Kiev ce mercredi soir. Après dix minutes de jeu, la première faute sifflée s'est accompagnée d'un premier carton jaune, adressé au milieu uruguayen de la Juventus Rodrigo Bentancur pour un tacle en retard sur le N.10 ukrainien Mykola Shaparenko. Et tout le monde a bien compris que cette soirée de première ne serait pas celle des cadeaux.

L'arbitre française de 36 ans s'est immédiatement montrée au niveau pour sa première dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, après avoir notamment dirigé au niveau international la Supercoupe d'Europe d'août 2019 opposant Liverpool à Chelsea et deux matches de Ligue Europa en octobre et en novembre. Présente dès le début de match, avec le même regard concentré que celui qu'elle avait en entrant sur le terrain une heure avant le coup d'envoi, avec un ballon en main, entouré de ses assistants, uniquement des hommes.

Mais également diplomate, l'une de ses grandes qualités disent ceux qu'elle a arbitrés, discutant fréquemment avec les joueurs, comme avec le capitaine bianconero Bonucci qu'elle rappelle à l'ordre après une faute (24e). Peu après, la Française sort son deuxième jaune - plus sévère que le premier - pour l'Ukrainien Zabarnyi (27e) pour un bras dans le visage de Morata. Mais ce match est globalement de bonne tenue, avec peu de fautes, entre une équipe déjà qualifiée et rapidement en tête au score, la Juventus, et une autre n'ayant plus que la troisième place synonyme de Ligue Europa à espérer lors du baisser de rideau dans une semaine.

Il y a bien un peu de tension quand Morata réclame un penalty que Stéphanie Frappart n'accorde pas, à raison (29e). Même décision quelques instants plus tard après un accrochage cette fois dans la surface turinoise, entre Bonucci et Benjamin Verbic. Les caméras se braquent de nouveau sur l'arbitre en seconde période quand Cristiano Ronaldo marque le deuxième but (57e), en profitant d'une action de Morata juste devant le gardien. Hors-jeu, faute de l'Espagnol? Quelques secondes de suspense, un visage un peu tendu, et le but est accordé au meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

Dans une fin de match largement dominée par la Juventus, les fautes sont de plus ukrainiennes et l'arbitre est contrainte de sortir son troisième et dernier jaune pour Shaparenko. Elle pouvait siffler en toute sérénité son dernier coup de sifflet et renvoyer tout le monde aux vestiaires. L'examen est brillamment réussi.

