Pour l'Olympique de Marseille, le goût d'une victoire en Ligue des Champions attendra encore, tandis que celui de la défaite persiste. Pour son retour dans la plus prestigieuse des compétitions sept ans après son zéro pointé, les hommes d'André Villas-Boas n'ont pas su prendre le dessus sur l'Olympiakos, pourtant privé de son public (1-0). S'il n'a pas manqué d'engagement, l'OM a fait preuve d'une maladresse dans les trente derniers mètres, à l'image de son trio offensif Thauvin - Payet - Benedetto qui n'a pas répondu présent. Derrière, ils ont fini par céder sur un coup de poignard signé Mathieu Valbuena, passeur décisif dans les dernières minutes. L'ancien de la maison a été récompensé de son immense activité.

L'OM n'est plus un habitué de la Ligue des Champions. Et, pendant de longues minutes, le Pirée a ressemblé au Mont Olympe. Alors que les Phocéens se dirigeaient vers un match nul qui aurait été miraculeux au regard d'une seconde période qui les a vus peu à peu plonger, ils ont cédé dans les arrêts de jeu. Comme un symbole, c'est Mathieu Valbuena qui a délivré son équipe. Sur tous les ballons dans le dernier quart d'heure, l'ex-international a profité d'une perte de balle de Jordan Amavi pour offrir un caviar à Ahmed Assan (1-0, 90e+1). Marseille, dominé, a tendu le bâton pour se faire battre, alors que la première période fut encourageante.

Un trio offensif décevant pour l'OM

On attendait beaucoup de l'association entre Florian Thauvin, Dimitri Payet et Dario Benedetto. Il y avait des revanches à prendre pour certains. Mais la marche a semblé trop élevée pour ce trio au mieux intermittent. Et surtout très maladroit. Thauvin aurait pu ouvrir le score sur un centre arraché par Amavi (32e) mais il a préféré mettre son genou plutôt qu'une tête plongeante. De son côté, Benedetto, en difficulté dans le jeu, n'a pas piqué son ballon au retour des vestiaires, sur une ouverture millimétrée de Thauvin lui ayant offert un face-à-face avec le gardien (46e). Ces deux munitions gâchées ont symbolisé un secteur offensif en panne, sans cette étincelle qui peut enflammer une grande soirée. Quand, en face, il y avait plus de générosité.

La revanche, c'est finalement Valbuena qui l'a eue, du haut de ses 36 ans. Très à l'aise dans les phases de transition et dans la partition technique, l'Olympiakos n'a pas volé sa victoire. Sans l'intervention du VAR qui a décelé une position de hors-jeu, le club grec aurait pu marquer plus tôt (54e). Il a également dû composer avec un Steve Mandanda une nouvelle fois impérial pour fermer son angle face à Valbuena (71e). Cet arrêt aurait pu valoir un point mais le gardien n'a rien pu faire sur le but, alors que son équipe était sous l'eau depuis quelques minutes.

Une statistique risque de faire mal à la tête des Marseillais, qui restent donc sur dix défaites de suite en Ligue des Champions. Cette mauvaise série, qui ressemble à une éternité, n'est finalement que le prolongement d'un début de saison poussif en championnat. Et on peut déjà prédire un parcours compliqué dans ce groupe C où figurent également Manchester City et Porto, deux tauliers européens. Depuis le succès prestigieux, et inattendu, face au PSG, la lumière s'est bel et bien éteinte.

