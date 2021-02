La Vieille Dame est encore en vie. Menée 2-0 et auteure d’une prestation proche du médiocre, la Juventus a réduit le score en fin de rencontre face à Porto, mercredi soir, pour maintenir l’espoir en vue du huitième de finale retour (2-1). Mehdi Taremi et Moussa Marega avaient permis aux locaux de sanctionner les largesses adverses, mais Federico Chiesa a rendu plus relative la déconvenue des Bianconeri, qui devront toutefois afficher un tout autre visage sur leur pelouse pour renverser la vapeur dans trois semaines.