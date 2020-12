Car jusqu'à la mi-temps, le Dynamo Kiev a monopolisé le ballon. Tomasz Kedziora a multiplié les débordement côté droit, jusqu'à un bon centre pour Benjamin Verbic dos au but au point de penalty. Sa remise de la poitrine a profité à Viktor Tsygankov, qui a buté sur la bonne sortie de Wojciech Szczesny (41e). Le gardien polonais s'est à nouveau montré décisif sur un centre de Tsygankov, qu'aucun joueur du Dynamo n'a coupé (54e). Les Bleus et Blancs ont laissé passer leur chance. Après un gros débordement à droite dans la surface, Chiesa a centré fort en direction du but. Bushchan a repoussé sur Morata, avant que Ronaldo ne pousse le ballon dans le but vide (57e, 2-0).