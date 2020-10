Treize ans. C'est le temps qu'il a fallu à la Lazio pour pouvoir regoûter aux joutes de la Ligue des champions. Et comme entrée, un véritable choc contre le Borussia, huitième de finaliste l'an passé et éliminé par le PSG. Et pourtant, ce n'est pas l'équipe la plus expérimentée de ces dernières années dans la plus prestigieuse des compétitions européennes qui a pris les choses en main.