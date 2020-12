Comme toujours Olivier Giroud a répondu sur le terrain. L'international français a vu son temps de jeu fortement réduit depuis le recrutement de Timo Werner l'été dernier à Chelsea. Titularisé mercredi soir à Séville, l'ancien Montpelliérain a inscrit un quadruplé. Et fait taire une nouvelle fois ses détracteurs. "Quand je suis sur la pelouse, je suis le plus heureux. J’essaie simplement de faire mon travail. J’essaye d’être patient, de garder la foi, toujours. J’essaye d’apporter un plus à l’équipe, et parfois ça peut fonctionner. On a l’impression que tout est possible et ce soir (mercredi) tout était possible", a réagi le Français après la rencontre.