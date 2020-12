Le jeu : Encore poussif, l’OM peut dire merci au VAR

Avec cet Olympique de Marseille qui avait touché le fond et creusé à des profondeurs inédites sur la scène européenne, on ne va certes pas jouer les fines bouches et demander, en plus d’une victoire, une rencontre maîtrisée de bout en bout. Mais force est de constater que, sur ce match, les joueurs d’André Villas-Boas ont été très loin de la production collective, et notamment offensive, qu’ils avaient pu proposer, avec la même composition de départ, lors de leur large victoire contre Nantes, avec un Cuisance en soutient du trio d’attaque Benedetto-Payet-Thauvin.

Ligue des champions Les notes : Payet (un peu) libéré, Benedetto en plein naufrage IL Y A 2 HEURES

Si les deux derniers ont été décisifs dans ce match, l’attaquant Argentin a de nouveau traversé cette rencontre comme un fantôme. Déboussolé, sûrement, par les dézonages constants de Payet qui l’ont souvent poussé à se replacer dans le couloir gauche, Benedetto n’a touché que 7 ballons et n’a jamais frappé. Cuisance, lui non plus, n’a pas réussi à trouver la verticalité nécessaire pour bousculer l’Olympiakos.

"La personne la plus décisive sur le terrain ? Le VAR !"

Après un bon début de match, avec un pressing bien coordonné pour bloquer l’adversaire dans sa moitié de terrain, Marseille est à nouveau trop vite rentré dans le rang et s’est fait surprendre. Les deux interventions du VAR, en deuxième période, d’abord logique puis chanceuse, puisque sifflée au millimètre près, ont donc bien aidé un OM encore pataud. Cela n’arrivera pas toutes les semaines.

Les joueurs : Thauvin et Payet éléments déclencheurs, comme toujours

On l’a dit, Benedetto, puis Germain, entrée à la place de « Pipa » à la pause, n’ont fait qu’acte de présence au Vélodrome. Comme de coutume, ce sont donc les deux internationaux français qui ont dû faire le boulot pour relever un OM mal en point. Après une bonne situation gâchée (19e), Thauvin a été à la baguette sur l’action du premier penalty, subissant la faute dans la surface.

C’est là que Payet, qui s’est donné lors de cette 5e journée, a pris la lumière. Il ne s’est pas démonté, après son raté grossier sur le même exercice à Porto il y a un mois. Il a envoyé d’abord une première frappe puissante cette fois parfaitement placée dans la lucarne droite de José Sa. Puis il a récidivé pour donner l’avantage à son équipe vingt minutes plus tard, en frappant quasiment au même endroit le second penalty de l’OM.

La stat : 2/20

Héros marseillais du match face à l’Olympiakos, Dimitri Payet a inscrit ce soir ses premiers buts en Ligue des champions lors de sa 20e apparition dans cette compétition. Muet lors de ses 10 premiers matches de C1 avec Lille, il lui a fallu 10 matches avec l’OM pour honorer la devise de son club : "droit au but".

Le Tweet :

C’était attendu, c’est donc enfin arrivé. La dernière fois que les supporters de l’OM s’étaient cramé les cordes vocales en Ligue des champions, c’était le 11 décembre 2013. Depuis, ils devaient avoir les oreilles qui sifflaient, à force de voir leur équipe rester muette dans la compétition. Incapables de marquer lors de leurs 4 premiers matches, avec seulement six frappes cadrées, ils ont été délivrés par Dimitri Payet, qui a relancé le compte à rebours à zéro. En attendant la semaine prochaine à City ?

La décla : André Villas-Boas

On est revenus et on a eu le soulagement du premier but et du suivant. Malheureusement, il n'y a pas eu le 3e qui nous aurait permis de dépasser l'Olympiakos. On va avoir besoin de Porto mais ça donne de l'importance au match de City

La question : La Ligue Europa, une illusion malgré tout ?

Oui Marseille est revenu à hauteur de l’Olympiakos dans le groupe C, avec 3 points. Mais Marseille est toujours devancé par le club Grec a la différence de buts particulière dans leurs confrontations directes, après s’être imposé 1 à 0 à l’aller, et grâce à ce but de Camara au Vélodrome. Un petit détail qui constitue, désormais, une montagne qui semble impossible à franchir pour l’OM. Car qui donnerait cher de la peau de la troupe d’AVB, la semaine prochaine à l’Etihad Stadium, même face à des Sky Blues moins puissants que d’habitude ?

Alors que l’Olympiakos recevra un Porto lui aussi déjà qualifié et donc sûrement pas à fond, les Olympiens devront faire mieux que leurs adversaires de ce mardi pour jouer la petite Coupe d’Europe lors de la deuxième partie de cet exercice. Même si les joueurs de Pedro Martins ne venaient donc pas à s’imposer à la maison face aux Portugais, il reste toute de même impensable de voir Marseille faire match nul ou battre, comme Lyon cet été, le City de Guardiola. Surtout pas après le match encore pauvre proposé ce soir. Et même si l'OM devait s'y qualifier, on est en droit de se demander s'il a le niveau pour aller loin.

Ligue des champions L'OM respire : la série noire s'arrête à 13 IL Y A 2 HEURES