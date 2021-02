Le huitième de finale aller de Ligue des champions entre Mönchengladbach et Manchester City se jouera à Budapest, au stade Puskas, le 24 février. Cette décision réveille les craintes de nouvelles perturbations des compétitions européennes de football en raison du Covid-19, à quatre mois d'un Euro qui doit se disputer dans douze pays. Bien que la réglementation allemande ne soit pour l'instant en vigueur que jusqu'au 17 février, décision a donc été prise de décaler le match "Gladbach"-City prévu le 24.

Klopp et les boulettes d’Alisson : "Au pire, on peut dégager le ballon dans les gradins"

Le directeur du Borussia, Max Eberl, avait expliqué vendredi être à la recherche d'un lieu d'accueil pour la rencontre. Le règlement de l'UEFA stipule que le club hôte doit assurer le bon déroulement de la partie et si nécessaire trouver un terrain de remplacement, sous peine de perdre la rencontre 3-0 sur tapis vert. Par ailleurs, en Ligue Europa, le seizième de finale aller entre les clubs norvégien de Molde et allemand de Hoffenheim, le 18 février, a été déplacé à Villarreal (Espagne), le gouvernement d'Oslo ayant purement et simplement fermé les frontières aux non-résidents.