Ce n'est maintenant plus qu'une question d'heures. Mercredi, l'UEFA tranchera le format de la Ligue des champions après 2024 lors de son comité exécutif . Et c'est une véritable révolution qui se prépare, puisque la compétition reine devrait passer de 32 à 36 clubs et abandonner l'actuelle phase de poules comprenant 8 groupes de 4 clubs, au profit d'un "mini-championnat" au sein d'un groupe unique. Concernant la France, ce changement de format pourrait apporter son lot de bonnes nouvelles.