Le retour aux affaires du PSG en Ligue des champions, deux mois après sa finale perdue face au Bayern, a très mal commencé. Comme lors d’un huitième de finale retour resté dans les mémoires, il y a un an et demi, Manchester United est venu s’imposer au Parc des Princes (1-2). Une victoire logique pour les Mancuniens, plus costauds et mieux organisés que le PSG, qui ont créé la surprise face aux champions de France sur des buts de Bruno Fernandes et Marcus Rashford.