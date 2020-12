A l'issue de cette 5e journée de Ligue et des champions et sa victoire face à Manchester United (1-3), le PSG compte 9 points dans le groupe H, autant que Manchester United et Leipzig. Mais ils sont devant leurs deux concurrents sur les confrontations directes grâce aux buts marqués à l'extérieur. Un avantage décisif qui leur garantit même la première place du groupe en cas de victoire face au Basaksehir (3 pts), déjà éliminé de toutes compétitiosn européennes.