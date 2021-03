C'est officiel : le quart de finale aller et retour de Ligue des Champions entre le FC Porto et Chelsea se jouera à Séville en raison de la pandémie de Covid-19. "L'UEFA a confirmé que les deux matches de quart de finale de la Ligue des champions entre le FC Porto et Chelsea seront joués au stade Rámon Sánchez-Pizjuán de Séville", a précisé l'équipe portugaise dans un communiqué sur son site officiel.

