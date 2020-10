Zidane et ses hommes ont été punis. Le Real Madrid a entamé cette nouvelle campagne de Ligue des champions avec le même goût amer qu'il avait terminé la dernière et a été surpis à domicile par le Shakhtar Donetsk, lors de la première journée du groupe B (2-3). Peu concernés, les Madrilènes ont coulé en première période et encaissé trois buts. Plus impliqués ensuite, ils ont bien réagi mais n'ont pas réussi à égaliser et voient leurs adversaires ukrainiens s'emparer de la première place en attendant le duel entre l'Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach dans cette poule compacte.