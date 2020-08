LIGUE DES CHAMPIONS - C'est une très bonne nouvelle pour le Stade Rennais et le football français. Sans jouer, le club breton a empoché sa qualification directe pour la phase de groupes de la prochaine édition de la Ligue des champions, grâce notamment aux succès du FC Séville et du Shakhtar Donetsk en quarts de finale de la Ligue Europa.

Dans leur canapé, les Rennais ont vu tomber du ciel mardi soir un billet direct pour la phase de groupes de Ligue des champions, une première historique pour le club breton qui va devoir se renforcer pour tenter d'y faire bonne figure. Les planètes se sont parfaitement alignées pour les Bretons, 3e de Ligue 1, qui devaient théoriquement passer deux tours préliminaires incertains en septembre. Mais selon le règlement de l'UEFA, le club français pouvait être exempté de ces confrontations incertaines en récupérant la place réservée au vainqueur de la Ligue Europa si ce dernier était déjà qualifié.

Or, les quatre clubs encore en lice en C3 - l'Inter Milan et Manchester United qualifiés lundi soir, Séville et le Shakhtar Donetsk qualifiés mardi soir - ont déjà obtenu leur billet dans leur championnat national. Ces quatre habitués des phases finales de coupes européennes font donc le bonheur des Bretons, qui disputeront à partir du 20 octobre la prestigieuse et lucrative phase de groupes de la C1, au côté du PSG, de Marseille, et éventuellement de Lyon en cas d'improbable victoire des "Gones" en finale de la Ligue des champions, fin août.

En Ligue Europa, les trois billets français sont revenus à Lille et Nice, directement qualifiés pour la phase de groupes, et à Reims, qui devra passer par le deuxième tour de qualification prévu le 17 septembre, puis par le troisième une semaine plus tard, avant un barrage prévu le 1er octobre, tous à huis clos et en match unique.

(Avec AFP)

