Mauricio Pochettino avait bel et bien réservé deux surprises. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a choisi de titulariser Colin Dagba et Julian Draxler pour affronter le Bayern Munich à l'Allianz Arena, ce mercredi soir (21h00), en quart de finale aller de la Ligue des champions. Initialement, Thilo Kehrer était pourtant pressenti pour occuper le côté droit de la défense parisienne en l'absence d'Alessandro Florenzi, positif au Covid-19 et forfait pour cette rencontre.

L'international Espoirs, relativement inexpérimenté à ce niveau, aura la lourde tâche de contenir Kingsley Coman, son adversaire direct. Abdou Diallo, son pendant à gauche, ne devrait pas être beaucoup plus ménagé face à Leroy Sané. Marquinhos et Presnel Kimpembe composent la charnière centrale. Pochettino a également choisi de revoir son quatuor offensif. Julian Draxler est aligné à gauche du trident chargé d'accompagner Kylian Mbappé, titulaire en pointe. Neymar va ainsi occuper le poste de meneur de jeu aux côtés de l'international allemand et d'Angel Di Maria. Moïse Kean, attendu à droite, débutera sur le banc.

Zidane a encore eu tout bon : "Sa capacité à sublimer ses leaders est bluffante"

Ligue des champions "C'est trop tôt" : Lewandowski confirme qu'il ne jouera pas le retour contre Paris IL Y A 28 MINUTES

Avec les absences de Marco Verratti, lui aussi positif au Covid-19, et Leandro Paredes, suspendu, ce sont Danilo Pereira et Idrissa Gueye qui devront faire la police au milieu. Avec de sacrés clients en face d'eux : Thomas Müller, brillant cette saison, Leon Goretzka et Joshua Kimmich composent l'entrejeu munichois. Derrière, l'imposant Nicklas Süle et le très convoité David Alaba seront accompagnés des deux latéraux tricolores, Lucas Hernandez à gauche et Benjamin Pavard. Le géant Manuel Neuer sera évidemment dans la cage tandis qu'Eric Maxim Choupo-Moting prend la place de Robert Lewandowski, blessé, en pointe.

Les compositions d'équipe de Bayern Munich - Paris Saint-Germain

Bayern : Neuer (cap) - Pavard, Süle, Alaba, L.Hernandez - Goretzka, Kimmich - L.Sané, T.Müller, Coman - Choupo-Moting.

PSG : K.Navas - Dagba, Marquinhos (cap), Kimpembe, A.Diallo - I.Gueye, D.Pereira - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé.

Ligue 1 Trois matches de suspension, dont deux ferme : Neymar connait sa sentence IL Y A 40 MINUTES