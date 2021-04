Zinedine Zidane n'a pas pris le risque. De retour le week-end dernier face au Betis (0-0) après une énième blessure, Eden Hazard ne fêtera pas ses retrouvailles avec Chelsea par une titularisation mardi, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Le Belge sera remplaçant au coup d'envoi. L'entraîneur français a choisi une organisation inhabituelle avec un système à trois défenseurs centraux : Eder Militão, Raphaël Varane et Nacho.

Dani Carvajal et Marcelo assumeront l'animation des couloirs. Pour le reste, Zidane a fait dans le classique. Toni Kroos fait son retour dans l'entrejeu pour former le trio habituel du milieu merengue avec Casemiro et Luka Modric. Devant, Vinicius Jr. accompagnera l'incontournable Karim Benzema. Dans le but, on retrouvera évidemment Thibaut Courtois, passé lui aussi par les Blues à l'instar d'Eden Hazard.

La compo du Real : Courtois - Militão, Varane, Nacho - Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo - Benzema, Vinicius

Chelsea aussi se présentera dans une configuration à trois centraux, mais elle est plus classique pour les Blues. Kurt Zouma ne sera pas titulaire pour autant. Thomas Tuchel a opté pour un trio formé par Antonio Rüdiger, Thiago Silva et Andreas Christensen pour protéger le but gardé par Edouard Mendy. Cesar Azapilicueta a été préféré à Reece James pour occuper le rôle de piston sur le côté droit, tandis que Ben Chilwell sera son pendant sur le flanc gauche.

Jorginho et N'Golo Kanté seront associés à la récupération derrière un trio offensif composé de Mason Mount, Christian Pulisic et Timo Werner, aligné à la pointe de l'attaque des Blues. Tuchel ne manquera pas de munitions sur le banc pour éventuellement faire la différence en cours de match. On y retrouvera notamment Hakim Ziyech, Kai Havertz ou encore Olivier Giroud.

La compo de Chelsea : Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rudiger - Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell - Mount, Werner, Pulisic

