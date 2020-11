L’OM s’enfonce dans la médiocrité. Largement battu à Porto (3-0) mardi soir, lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le club phocéen a perdu une grande partie de ses espoirs de qualification en huitièmes de finale. Dépassés, les hommes d’André Villas-Boas n’ont toujours pas pris le moindre point dans cette édition. Pire, le club olympien égale le triste record d’Anderlecht avec douze défaites de rang dans la compétition. Hormis un Florian Thauvin volontaire, c’est toute une équipe qui a sombré. Le club portugais, lui, fait une belle opération en confortant sa deuxième place dans le groupe C.

L’Olympique de Marseille est en train de faire de sa phase de groupes un calvaire. Plus préoccupant encore, il rend impossible toute observation un brin optimiste. Dans le résultat, bien sûr. Dans la manière, aussi. Du côté des individualités, encore plus. Dans ce rayon-là, seuls le volontaire Florian Thauvin et le dynamique Michaël Cuisance, remplaçant au coup d’envoi, ont essayé de sauver les apparences mardi.