Ils l'ont encore constaté samedi, les Parisiens n'ont que trop peu de certitudes avant de défier le Bayern Munich en Ligue des champions. Dans ce cadre, et alors que le Paris Saint-Germain a fait un pas en arrière dans la course au titre en s'inclinant devant Lille (0-1), le forfait de la machine à buts bavaroise Robert Lewandowski pour le quart de finale aller ne peut-être que favorable au club de la capitale.

Même si Presnel Kimpembe, lui, a assuré ne pas partager cet avis : "J’aurais préféré que Lewandowski soit là, a confié le défenseur parisien au micro de Téléfoot, sur TF1. Je suis un compétiteur et j’aime bien jouer contre de grands joueurs. Mais qu’il soit là ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Le Bayern reste une grande équipe."

Le Rekordmeister, qui s'était sacré champion d'Europe en battant Paris en finale en août dernier, n'a en tout cas pas eu besoin de son artificier polonais pour battre Leipzig, samedi, dans le choc au sommet de Bundesliga.

Le Bayern a d'autres armes. Même s'il a perdu la plus létale de toutes. "On ne va pas faire la fine bouche : Lewandowski est un grand joueur, et son absence est une 'bonne' nouvelle pour nous, même si je n’aime pas trop me réjouir des blessures des autres", a admis Kylian Mbappé. Mercredi, à l'Allianz Arena, c'est une connaissance du club parisien qui devrait occuper la pointe du système allemand : Eric Maxim Choupo-Moting.

