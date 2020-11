Dans l'attente du second match du groupe B, Inter Milan-Real Madrid (21h), la formation allemande, avec 8 points (deux victoires et deux nuls), conforte sa première place, devant son adversaire ukrainien, toujours deuxième mais repoussé à quatre points, à hauteur du Real. L'Inter (2 nuls et 1 défaite), fermait la marche avec 2 points avant le choc contre le club madrilène.