Certes, le Ballon d'Or 2020 ne sera pas remis en raison du contexte sanitaire. Mais de son côté, l'UEFA va récompenser les meilleurs joueurs de la dernière édition de la Ligue des champions. Jeudi, l'instance européenne a révélé les noms des trois meilleurs joueurs à leur poste. Si le Bayern Munich comprend sept représentants (Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, David Alaba, Thomas Müller, Thiago Alcantara et Robert Lewandowski), trois joueurs du PSG ont été nommés pour les trophées de meilleur attaquant et meilleur gardien de but.