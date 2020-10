Mathieu Valbuena, que ressentez-vous à l'idée de retrouver l'OM ?

M.V. : Il y a beaucoup d'émotion. C'est une bonne petite étoile. Tout le monde sait que c'est un club très particulier pour moi, qui m'a fait grandir, qui m'a permis de découvrir le haut niveau, sur le plan national et international. Je suis très content de les retrouver avec l'Olympiakos, qui plus est en Ligue des champions.

Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à Marseille ?

M.V. : Y passer huit ans n'est pas anodin. Plus de 330 matches à Marseille, ça montre la régularité que j'ai eue dans ce club où c'est très difficile de réussir et encore plus de durer. Ce sont des moments inoubliables, extraordinaires. Gagner des titres, découvrir la Ligue des champions... Marseille m'a aussi permis d'évoluer en équipe de France donc c'est quelque chose de fort.

Quels moments clés retenez-vous ?

M.V. : Chronologiquement, mon premier but en pro, en 2007 contre Saint-Etienne, nous a permis d'accéder à la Ligue des champions. Pour moi, c'était le couronnement d'une première saison difficile. Après, mon plus grand souvenir a été l'arrivée de (l'entraîneur) Eric Gerets et ce but contre Liverpool (où il offre la victoire à l'OM en 2007), qui a été le lancement de ma carrière, une soirée inoubliable. Collectivement, ça a été le titre de champion de France parce que c'était une attente pour l'Olympique de Marseille depuis tant d'années. Se balader dans les rues avec le bus à impériale, en ayant gagné la Coupe de la Ligue et le championnat, a été un moment incroyable.

L'épisode de la poupée à votre effigie pendue par les ultras dans les tribunes du Vélodrome à votre retour à Marseille en tant que joueur de Lyon a-t-il brisé quelques liens ?

M.V. : Ça m'a endurci, même si j'étais déjà fort dans ma tête. Mais je suis humain et ça m'a touché. Vu l'amour qu'il y avait entre moi, l'OM et les supporters, ça a été difficile de revenir dans ces conditions. Mais ça montre que j'ai été quelqu'un d'important, sinon ils ne se seraient pas mis dans un tel état. C'est le jeu. Je suis lié à vie à l'Olympique de Marseille, l'amour a été tellement fort. Et souvent, les histoires d'amour ne se finissent pas bien. J'ai toujours dit que l'OM est le club de mon coeur, c'est une vérité.

3 octobre 2007 : Mathieu Valbuena (OM) inscrit un but d'anthologie à Liverpool (0-1), en Ligue des champions. Crédit: AFP

Vous finissez votre première saison à l'Olympiakos meilleur passeur et avec le doublé Coupe-Championnat. Que dire de cette intégration express ?

M.V. : C'est vrai qu'il y avait beaucoup de doutes sur mon arrivée. Trente-cinq ans, peut-être une pré-retraite... Moi, je suis un passionné de football, j'ai réussi dans tous les clubs par lesquels je suis passé. Mais je ne m'attendais pas à une adaptation aussi rapide. On a fait une grande année. C'est une saison parfaite parce que tu fais le doublé et que tu te montres en Europe. L'Olympiakos grandit sans cesse et c'est un club qui le mérite parce qu'il bosse énormément. J'ai trouvé chaussure à mon pied. Je me sens épanoui.

La fin de votre histoire en équipe de France reste liée à l'affaire de la sextape et à Karim Benzema. Qu'espérez-vous aujourd'hui dans ce dossier ? Sur les Bleus, avez-vous des regrets ?

M.V. : Il n'y a rien à dire dessus. Je suis passé à autre chose. Mais évidemment, j'ai des regrets: quand on joue pour l'équipe de France pendant plusieurs années, on a envie de choisir sa sortie. Ça a été très dur d'accepter ça pendant quelques années mais je me suis fait une raison. Quand vous avez toujours été performant et décisif en équipe de France, c'est toujours dur d'accepter. Ça a été un moment très difficile de ma carrière.

Propos recueillis par Alexandros KOTTIS

