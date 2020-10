La dernière fois qu'il s'était invité au grand festin, il n'avait pas pris part à tout le repas, quittant même la table avec un arrière-goût franchement amer. Florian Thauvin n'était qu'un jeune joueur plein de promesses à l'époque où l'Olympique de Marseille se forgeait un très mauvais souvenir, lors de sa dernière participation en Ligue des champions. Sept saisons plus tard, c'est avec le même club mais un tout autre statut que l'ailier retrouve la prestigieuse compétition européenne.

À un âge - 27 ans - où la plupart des autres approchent le pic de leur carrière, Thauvin s'apprête d'abord à corriger un anomalie. L'Orléanais est le meilleur joueur de l'OM, il est une référence de Ligue 1 et un champion du monde mais paradoxalement, il a toujours couru après la C1, alors qu'elle ne devrait être qu'un rendez-vous banal pour un joueur de son calibre.

Bien sûr, sa responsabilité n'est que partiellement engagée : auteur de performances remarquables depuis quatre ans (62 buts et 42 passes décisives en 152 matches toutes compétitions confondues sur la période), "Flotov" en est là avant tout parce qu'il appartient à un club qui s'est un peu perdu en route.

À force, il avait même fini par tomber dans une forme de fatalisme. Un soir d'avril 2019, après une défaite qui avait encore effacé les rêves du club phocéen, Thauvin mettait déjà les pieds dans le plat. " Même si on allait en Ligue des champions, on y ferait quoi ? , interrogeait-il. Il ne faut pas se raconter de conneries ."

En 2013, l'ailier ne disputait que des bouts de matches mais l'affreuse campagne de l'OM (six défaites en autant de rencontres) lui avait au moins appris cela : l'important en C1 n'est pas tant d'y participer. Plutôt de prouver qu'on y est légitime.

C'est ici son défi, à lui. L'OM a parfois tiré Thauvin vers le bas, cette cuvée va permettre de savoir si Thauvin peut tirer l'OM vers le haut. L'international tricolore a traîné la réputation d'un joueur fort avec les faibles et faible avec les forts.

Dimitri Payet l'avait éclipsé lors de la dernière épopée européenne du club, en C3 (2017-2018) et son bilan face aux grosses écuries de l'Hexagone est longtemps resté maigrichon. Depuis l'arrivée d'André Villas-Boas sur le banc, "Flotov" a infléchi cette tendance. Auteur du but de la victoire à Paris, décisif face à Lyon, l'attaquant dispose maintenant d'un terrain beaucoup plus vaste pour revendiquer le changement. C'est capital.