Football

Ligue des champions - OM-Olympiakos : "La personne la plus décisive sur le terrain ? Le VAR !"

LIGUE DES CHAMPIONS – La victoire de l’Olympique de Marseille face à l’Olympiakos (2-1) ne doit pas faire oublier le vide en termes de jeu proposé par les Olympiens. Pour nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin, l'OM n'a pas eu d'occasions de but et en a marqué deux grâce à l'intervention de l'arbitrage vidéo.

00:04:11, 53 vues, il y a 41 minutes