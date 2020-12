Pierre Webo sera bien sur le banc de l'Istanbul Basaksehir ce mercredi soir au Parc des Princes. Exclu par l'arbitre Ovidiu Hategan, mardi soir, l'entraîneur-adjoint du club turc a vu son carton rouge être gelé par l'UEFA, qui cherche actuellement à faire la lumière sur toute cette affaire. Stoppé à la 13e minute en raison des propos présumés racistes du quatrième arbitre, le match entre le PSG et Basaksehir reprendra à la 13e minute.

De plus, il a été précisé ce mercredi matin que le Néerlandais Danny Makkelie allait diriger le match en remplacement d'Ovidiu Hategan. Il est assisté par le Néerlandais Mario Diks et le Polonais Marcin Boniek. Le Polonais Bartosz Frankowski occupe lui la fonction de quatrième arbitre. Les Italiens Marco di Bello et Maurizio Mariani restent eux en tant qu'assistants à l'arbitrage vidéo (VAR).