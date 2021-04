Ils sont rares les clubs français qui ont humé les hauteurs et respiré le grand air européen. Ils sont encore moins nombreux ceux qui y sont revenus rapidement. Le Paris Saint-Germain, tombeur du Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions 2020/2021, a réussi un exploit assez rare dans l'histoire du football hexagonal. Cette qualification permet au PSG de Pochettino de revenir faire un petit tour dans le dernier carré de la C1 pour la deuxième saison de suite.

L'an dernier, c'était Leipzig en demi-finale, cette saison ce sera Manchester City ou Dortmund (aller : 2-1) mais ce sera un rendez-vous de choix et rare. En effet, dans l'histoire du football français, une qualification en "back to back" en demi-finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions/Ligue des champions n'avait été réalisée qu'à deux reprises avant Paris.

Saint-Etienne et l'OM, avant le PSG...

En 1975 et 1976, l'AS Saint-Etienne s'était invitée au banquet des quatre puissances du continent. En 1975, les Verts avaient échoué face au Bayern en demie après avoir sorti Ruch Chorzow en quart. En 1976, les Verts avaient (encore) échoué face au Bayern, mais cette fois en finale. Glasgow, les poteaux carrés...

En 1990 et 1991, c'est l'Olympique de Marseille qui en avait fait de même. L'équipe de Gérard Gili avait atteint le dernier carré en éliminant le Sredets Sofia en quart, puis était tombée face au Benfica Lisbonne, terrassée par son manque de réalisme et la main de Vata. Un an plus tard, Marseille avait atteint la finale de la compétition. Les Olympiens de Raymond Goethals s'étaient inclinés face à l'Etoile Rouge de Belgrade.

Pour la petite histoire, l'OM avait sorti l'AC Milan en quart de finale. Les Milanais étaient tenants du titre. Comme le Bayern, tombé face au PSG...

