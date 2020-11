Alors que son retour était attendu, Icardi est "toujours en phase de reprise, et le retour à la compétition sera précisé cette semaine", a indiqué le PSG. Le buteur argentin, qui n'a plus joué depuis le 5 octobre, a raté 10 des 14 matches parisiens de la saison. Son absence offre à sa doublure Moise Kean, auteur de deux buts en C1, une chance d'être titulaire contre Leipzig. Incertains, Ander Herrera et Marco Verratti seront évalués "après l'entraînement" du jour.