Enzo Guerini : PSG - Manchester City 2-1

Pour la première fois depuis le début de cette édition de la Ligue des champions, tous les feux sont au vert pour Paris à l’approche d’un match couperet. Pas de blessé(s) majeur(s), une bonne série en cours et un groupe qui semble soudé, uni derrière un objectif commun : tout gagner d’ici la fin de la saison. Alors, est-ce que Manchester City peut jouer les trouble-fêtes mercredi soir ?

Pour la première fois depuis l’arrivée sur le banc de Pep Guardiola à l’été 2016, les Citizens se retrouvent dans le dernier carré de la C1. Les forces de frappe offensives mancuniennes pourraient bien faire vaciller la défense du PSG, mais leurs lacunes défensives risquent de leur être fatales. Si la créativité de Neymar et la précision de Verratti ou Di Maria se mettent au service de la profondeur et du sens du but de Mbappé, Ederson risque de passer une sale soirée au Parc des Princes. Paris a, sur le papier, les cartes pour prendre une option sur la qualification dès l’issue du match aller.

Louis Gilles : PSG - Manchester City 2-2

C'est un match spectaculaire qui nous attend ce mercredi au Parc des Princes, entre deux équipes aux forces offensives exceptionnelles et dont le talent n'est plus à prouver. Cela dit, deux éléments laissent présager un match difficile pour les Parisiens contre les hommes de Guardiola. Tout d'abord, c'est la première fois qu'ils reçoivent à l'aller en double confrontation lors de cette campagne européenne. Après des prestations de haute volée au Camp Nou et à Munich, les Parisiens ont à chaque fois "géré" au retour, pas toujours avec la même sérénité. Seront-ils capables de réussir leur match aller à domicile ?

Ensuite, malgré un grand Keylor Navas, les hommes de Pochettino restent sur six matches consécutifs en C1 sans réussir à garder leur cage inviolée. Un match avec des attaques prenant le dessus sur les défenses est donc à prévoir, avec du spectacle, du rythme et des buts. 2-2.

Martin Mosnier : PSG - Manchester City 3-2

Paris aime trop ce genre d'opposition pour ne pas faire mal comme ce fut le cas à Barcelone ou à Munich. Manchester City aura le ballon, comme les Catalans ou les Bavarois avant eux, mais Paris, jamais aussi redoutable qu'en transition, va une nouvelle fois user de Neymar et Kylian Mbappé dans le rôle qu'ils préfèrent. Cette fois, le PSG aura, en plus, son équipe-type ou presque et le duo de magiciens pourra profiter de sa rampe de lancement préférentielle, Marco Verratti. Si la défense de City semble mieux armée que dans un passé récent, le quart de finale face à Dortmund a prouvé qu'elle restait fragile et que son axe central conservait un déficit de vitesse. De quoi assister à un nouveau festin de Kylian Mbappé.

Mais la défense parisienne a souffert lors des tours précédents et si Keylor Navas a multiplié les miracles, la puissance offensive des Mancuniens devrait encore mettre Paris en difficulté. Cette demi-finale devrait être le théâtre d'une orgie offensive avec un avantage pour le PSG qui adore ce genre de confrontations.

Vincent Brégevin : PSG - City 1-1

Il n'y a pas grand-chose à redire sur le parcours du PSG en Ligue des champions jusqu'ici. Mais il est surtout allé chercher ses qualifications à l'extérieur. Au Parc, il n'a battu ni le Barça, ni le Bayern. Dans son antre, Paris n'a pas eu la même efficacité qu'à Barcelone ou à Munich. Il y a des chances que le même phénomène se reproduise contre City.

Et si les Parisiens ont les atouts pour exploiter les défauts de City, le club anglais en a aussi pour contrarier le PSG. Kevin de Bruyne, bien sûr, mais aussi Riyad Mahrez et Phil Foden. Cela annonce une rencontre spectaculaire, mais surtout serrée. Et il faut s'attendre à ce que tout se joue à l'Etihad la semaine prochaine.

Hadrien Hiault : PSG - Manchester City 2-0

Avec un Mbappé qui flambe et un Neymar qui a retrouvé son meilleur niveau, le PSG a deux atouts majeurs pour gagner cette première manche. Certes, les tours précédents de Ligue des champions ont montré que les Parisiens pouvaient avoir plus de difficultés à domicile qu’à l’extérieur. Mais les promesses offensives entrevues face au Bayern en quart de finale retour laissent penser que les joueurs de Mauricio Pochettino ont franchi un cap, malgré la défaite.

Face à une équipe qui aura le ballon, les Parisiens vont pouvoir jouer en transition, un domaine où ils excellent. Et derrière, le retour attendu de Marquinhos - avec Kimpembe à ses côtés - devrait apporter de la sérénité à l'arrière-garde des vice-champions d’Europe. Deux banderilles de Mbappé en contre et aucun but encaissé, c’est mon prono !

