Il a laissé le PSG en lui offrant le plus beau des cadeaux. Un but plein de sang-froid pour donner un break d'avance au club de la capitale à l'Allianz-Arena. Et un but qui a pesé de tout son poids dans la qualification des Parisiens face au Bayern Munich (2-3, 0-1). Touché aux adducteurs, Marquinhos a dû céder sa place au bout d'une demi-heure en Allemagne. Il a laissé Paris sortir le champion d'Europe sans lui. Et il revient, trois semaines plus tard, au moment où le PSG a le plus besoin de lui, avant d'affronter Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions.

L'exploit face au Bayern n'a fait que confirmer l'impact du défenseur brésilien sur le PSG en général, et sur sa défense en particulier. Avec lui pendant une demi-heure, Paris a inscrit deux buts sans en concéder. Sans lui pendant deux heures, le PSG n'a marqué qu'un but et en a encaissé trois. Danilo a pourtant fait un travail remarquable pour compenser son absence à un poste qui n'est pas celui du milieu défensif portugais. Mais Marquinhos a atteint un tel niveau qu'il est devenu irremplaçable dans le onze de départ parisien.

Un PSG avec lui, un autre sans lui

Les chiffres se passent de commentaire au moment de résumer son impact sur le club de la capitale. Avec lui, le PSG n'a totalisé que 4 défaites en 29 matches toutes compétitions confondues cette saison. Sans lui, Paris a accumulé 7 revers en seulement 15 rencontres. Le club de la capitale n'encaisse que 0,6 but par match en moyenne quand son capitaine brésilien est sur le terrain. Cette moyenne monte à 1,3 but par match quand il est absent. Même la moyenne de buts marqués par Paris est plus élevée quand il est là (2,4) que quand il n'est pas là (1,9).

Le PSG a ainsi un visage totalement différent selon la présence ou non de Marquinhos dans ses rangs. Il a parfaitement endossé le costume de chef de défense dont il a hérité depuis le départ de Thiago Silva l'été dernier. Il est la référence d'une arrière-garde parisienne dépendante de la qualité de son placement, de sa rigueur dans les duels, de sa supériorité dans le domaine aérien et de la précision et la variété de ses relances. Sur le plan technique, il n'a pas d'égal dans le secteur défensif au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino.

Un leader indispensable

Il n'est pas moins capital sur le plan moral au sein d'un club dont il est l'un des joueurs emblématiques sous l'ère QSI, et l'un des plus expérimentés. Marquinhos joue pleinement son rôle de capitaine avec une attitude irréprochable. Il dégage un calme et une sérénité communicatives sur l'ensemble de ses coéquipiers. Dès qu'il fait défaut, Paris semble tout de suite manquer de repères. Comme s'il était le phare essentiel pour guider toute une formation qui a parfois tendance à se liquéfier quand la pression devient plus forte.

Mais, surtout à ce stade de la saison, c'est aussi par sa rage de vaincre qu'il est indispensable au PSG. Une culture de la gagne déjà très perceptible lors du Final 8 la saison passée, quand il s'était arraché pour venir sauver Paris avec un but égalisateur à la 90e minute face à l'Atalanta Bergame, en quart de finale (2-1). Et encore criante cette saison quand il est venu redonner l'avantage aux Parisiens dans un match de poules à Old Trafford où la victoire était impérative face à Manchester United pour la qualification en 8e de finale (1-3).

S'il n'est pas à 100%...

Le PSG a beaucoup plus de certitudes avec Marquinhos. Mais la question du rythme se pose fatalement pour un joueur privé de compétition lors des trois dernières semaines. De ce point de vue, la Ligue des champions est déjà une compétition très exigeante. Mais une confrontation avec Manchester City dans cette épreuve l'est encore davantage tant la formation de Josep Guardiola est de qualité. C'est ce qui explique pourquoi le Brésilien était incertain pour cette rencontre après avoir repris l'entraînement seulement à la fin de la semaine passée. Mais les dernières séances ont été plutôt rassurantes quant à son état de forme.

Un Marquinhos à 100% est indispensable au PSG. S'il ne l'est pas, et malgré ses qualités essentielles pour le club de la capitale, aligner le Brésilien représenterait un risque pour Pochettino. Celui d'une rechute existe aussi après une blessure de ce type, alors que les échéances sont multiples pour Paris dans les semaines à venir. L'entraîneur parisien a confirmé sa présence dans le groupe, pas dans le onze de départ. Même si, pour Guardiola, elle ne fait aucun doute. "Marquinhos va jouer, c’est sûr, a affirmé l'entraîneur de City mardi devant la presse. Il ne veut pas manquer ce match. Et je veux qu’il joue." Le PSG aussi. En espérant qu'il soit en mesure d'exprimer tout son talent.

