La scène dit tout du phénomène médiatique qu'est devenu Kylian Mbappé. 6 septembre 2017, le jeune joueur est présenté en grande pompe à la presse après son transfert au Paris Saint-Germain. Charmeur et bluffant de maturité, le gamin de 18 ans fait rire l’auditorium après une question simple posée par un journaliste : dans quelle position est-il le plus à l’aise ?

"C’est une bonne question car il est difficile d’y répondre, avance-t-il en faisant rigoler l'auditoire. A partir du moment où mes formateurs ne m’ont jamais mis deux années consécutives au même poste, ils ont tout de suite voulu que je sois complet et que je m’adapte à plusieurs systèmes. J'ai terminé dans l’axe à Monaco donc aujourd'hui, je vous dirai dans l’axe. Mais peut-être que dans un an, si je joue dans une autre position, je vous donnerai une autre réponse. C’est difficile de répondre, c’était une belle question." Nouveaux rires de l'assistance.

À cet instant précis, peut-être ne se doutait-il pas qu'il s'apprêtait à disputer une bonne partie de la saison sur l'aile droite, tant au Paris Saint-Germain qu'en équipe de France. Ce qui serait un sacrilège aujourd'hui était une solution de facilité à l'époque : Mbappé avait tout à prouver, il n'était encore qu'un phénomène de curiosité et son ascension permettait d'installer un élément fort à un poste faible.

Le contresens de l'histoire

Là, son crochet extérieur - l'un des énormes points forts de sa panoplie - faisait des ravages mais cette situation ne pouvait être qu'éphémère. Après tout, cette position l'éloignait du but alors que son potentiel encourageait justement à l'en rapprocher. Quelques mois plus tard, Mbappé faisait d'ailleurs ses premières revendications, sur Canal+, réclamant "une position fixe à l'avenir [...] pour être le plus performant possible." Habile, déjà.

Ses performances au plus haut niveau du football mondial, en Russie, lui ont permis d'accélérer le processus. Mbappé a changé de statut et à son arrivée sur le banc parisien, Thomas Tuchel aurait été fou de s'opposer au sens de l'histoire. L'Allemand a replacé son joyau dans l'axe, seul ou accompagné d'Edinson Cavani.

Avec la certitude de ne pas se tromper : "Il est très dangereux quand il est dans la surface ou proche d'elle, confiait le technicien en janvier 2019. C'est son rôle. J'ai l'impression qu'il aime beaucoup cela et moi aussi parce qu'il y a de la proximité avec Neymar et Verratti. Je pense que c'est son meilleur poste. Il doit être proche du but adverse. Il a faim de buts, c'est très important pour lui." C'est d'ailleurs cet élément-là, importantissime, qui devrait amener à procéder par élimination au moment d'élire le meilleur poste de Kylian Mbappé.

Ces derniers mois, beaucoup ont milité pour associer l'attaquant de 21 ans avec un autre joueur dans l'axe. De Djibril Sidibé, son ancien coéquipier, à Luis Campos, qui l'a découvert très tôt, tous se sont rappelés au bon souvenir de sa saison monégasque, où le binôme qu'il formait avec Radamel Falcao avait fait plier la Ligue 1 et une bonne partie de l'Europe.

À gauche, toutes les cases cochées

C'est oublier un nombre considérable de facteurs apparus au fil du temps et capables de dissiper cette idée : Mbappé n'est plus un inconnu pour les défenses adverses, son influence sur le jeu et sur celui de ses coéquipiers a été décuplée et sa dimension est telle qu'il ne peut plus se contenter d'être un complément. À Paris comme en équipe de France. Il y a un peu plus d'une semaine, face au Portugal, Didier Deschamps l'avait associé à Olivier Giroud et les deux hommes ont plutôt donner l'impression de se marcher sur les pieds.

Voilà qui nous amène à la dernière possibilité. Le poste d'ailier gauche offre certainement le meilleur environnement à Mbappé. Sur l'aile, la densité est plus faible, les espaces sont plus nombreux et les opportunités d'effectuer des courses croisées de la gauche vers l'axe peuvent vite le mettre en position de marquer. La bombe de Bondy n'est jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle arrive lancée. Sa prestation à Nîmes, vendredi dernier (0-4), ponctuée d'un doublé, a permis de le rappeler.

"Ça lui donne plus de liberté pour accélérer le jeu, jouer les un contre un", analysait Thomas Tuchel au micro de Téléfoot La Chaîne. De cette manière, l'Allemand peut aussi satisfaire l'un de ses plus grands souhaits : tirer profit d'une relation technique étroite entre Mbappé et Neymar. Le Brésilien est devenu un vrai meneur de jeu mais son appétence naturelle pour le côté gauche doit lui permettre de régulièrement mettre l'attaquant sur orbite. Aujourd'hui, ça ressemble à une évidence. Mais dans trois ans, peut-être en rira-t-on.

