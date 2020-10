Rennes disputera ce mardi son premier match de Ligue des champions. Il faut se pincer pour y croire. Car si le club breton a énormément progressé depuis deux ans, il a longtemps traîné une réputation de loser. Ces finales de Coupe de France perdues face à l'irréductible voisin guingampais (2009, 2014), ce podium qui s'envole à la dernière seconde sur une tête de Julien Fauvergue (2007), ces rares investissements sur le mercato transformés en retentissant fiascos (Severino Lucas et Luis Fabiano au début du siècle) : les ambitions du Stade Rennais se sont longtemps heurtées à une muraille de poisse avant de s'enliser dans des saisons sans frisson. Autant dire que cette découverte de la Ligue des champions est d'une douceur sans pareille du côté de l'Ile-et-Vilaine.

"C'est une énorme revanche sur le sort, savoure Marco, 33 ans dont 26 à supporter le Stade Rennais dans les travées de la Route de Lorient puis du Roazhon Park. On se disait qu'on était tellement des losers que ça ne pouvait jamais nous arriver. C'est un miracle. Pour moi, c'était irréalisable, on était trop loin de Lyon, Paris, Marseille et Monaco. On avait fini par se faire une raison." "Oui, c'est une petite revanche, continue Geoffrey, Rennais de 25 ans. Parce qu'à un moment, ce n'était pas hyper facile de s'afficher comme supporter de Rennes. La France se foutait de notre tronche. Là, on va la représenter dans la plus grande compétition du monde."

Supporters au Roazhon Park Crédit: Getty Images

10 ans de trou noir

Adossé à l'un des plus puissants actionnaires de Ligue 1, la famille Pinault, Rennes a toujours trébuché sur la dernière marche. Comme ce soir de mai 2007. Rennes tenait sa troisième place jusqu'à la 93e minute de la 38e journée et cette tête de Nicolas Fauvergue qui a envoyé Toulouse plutôt que les Rouge et Noir en barrages de Ligue des champions. "Je me souviens, je partais en vacances, j'étais dans la voiture avec mes parents. Tout s'est arrêté d'un coup et ça m'a fait super mal, se souvient amèrement Antoine, abonné au Roazhon Park. C'était le début de la malédiction. Derrière, en dix ans, il ne s'est rien passé de bien. Le Stade Rennais est devenu un trou noir."

Oliver Létang et Julien Stephan Crédit: Getty Images

Le tournant ? D'abord l'arrivée d'Olivier Létang puis la nomination de Julien Stéphan, nous répondent en chœur les fans du SRFC. "Létang a professionnalisé le club à tous les niveaux et, surtout, il a apporté le refus de l'échec, les mentalités ont changé", analyse Marco. Sous sa direction et avec Stéphan aux commandes, Rennes remporte son premier trophée en 40 ans (Coupe de France 2019) et signe le meilleur parcours européen de son histoire (éliminé en 8e de finale de la Ligue Europa par Arsenal). Le club fait sauter ses verrous psychologiques un à un. Il est désormais le nouvel ambitieux du football français porté par un actionnaire qui a consenti à de gros efforts cet été pour accompagner le mouvement.

Le retour de karma peut être terrible

"On en profite parce qu'on est vraiment passé par des années pourries, continue Antoine. Mais on reste humble, on ne s'enflamme pas parce que le retour de karma peut être terrible. A tout moment, on peut redevenir le Stade Rennais, ça peut nous retomber sur la tronche." Seule ombre au tableau, la pandémie de covid-19 qui placera une bonne partie du Roazhon Park sous cloche. Geoffrey de conclure dans un sourire : "La seule année où on joue la Ligue des champions, on ne peut pas en profiter au stade. On reste Rennes, on reste poisseux."

