L'Inter Milan s'en tire très bien. Ce mercredi soir, dans le cadre de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue des champions, les Nerazzurri ont arraché le match nul contre le Borussia Mönchengladbach (2-2). Au stadio Giuseppe Meazza, les hommes d'Antonio Conte ne doivent leur salut qu'à Romelu Lukaku, auteur d'un doublé (49e, 90e). Juste avant le temps additionnel, le club allemand menait au score, grâce à des buts de Ramy Bensebaini (63e, sp) et Jonas Hofmann (84e). Au classement du groupe B, les deux équipes occupent la deuxième place.

Pourtant, le contenu proposé en première période, de part et d'autre, ne laissait rien présager de tel, au niveau du tableau d'affichage. En effet, le Borussia Mönchengladbach n'a frappé aucune fois lors des 45 premières minutes de jeu. Une première en Ligue des champions depuis novembre 2019. A cette époque, l'Étoile rouge de Belgrade s'était alors retrouvée dans la même situation, face au Bayern Munich. Toutefois, en face, les Nerazzurri n'ont guère été mieux vernis et seul Christian Eriksen, sur un coup-franc flottant du pied droit, a chauffé les gants de Yann Sommer, dans le premier acte (13e).

Une première période qui a donc clairement manqué de mouvement et de rythme, de chaque côté. C'est donc tout naturellement qu'Antonio Conte a décidé, à la pause, de faire entrer Lautaro Martinez, à la place d'Alexis Sanchez. Un coaching qui n'a pas mis bien longtemps avant de se révéler payant. Au départ de l'action, l'international argentin a ainsi permis à Romelu Lukaku d'ouvrir le score (49e, 1-0). Paradoxalement, après ce but, l'Inter Milan s'est ensuite quelque peu endormie.

Les "Poulains" en ont ainsi profité et ont enfin réussi à tirer au but, pour la première fois, par l'intermédiaire d'Alassane Pléa, peu avant l'heure de jeu (57e). Une montée en puissance qui a finalement porté ses fruits. Après une faute d'Arturo Vidal sur Marcus Thuram dans la surface de réparation, l'arbitre de la rencontre n'a pas réagi sur le coup, mais après visionnage du VAR, il a finalement accordé un penalty aux visiteurs. Un penalty transformé par Ramy Bensebaini (63e, 1-1). Une vidéo qui a décidément eu un grand rôle dans ce match, puisqu'après le but de Jonas Hofmann (84e, 1-2), l'arbitre a mis trois bonnes minutes avant de le valider.