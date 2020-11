C'est une grande première dans l'histoire du football européen. Mercredi, un match de Ligue des champions va être arbitré par une femme, et qui plus est française : Stéphanie Frappart. A 36 ans, cette dernière a été désignée par l'UEFA pour diriger la rencontre entre la Juventus Turin et le Dynamo Kiev. L'officialisation est tombée ce lundi en fin d'après-midi. Frappart avait notamment arbitré la Supercoupe de l'UEFA 2019 entre Liverpool et Chelsea, en plus de plusieurs matches de Ligue 1.