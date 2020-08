LIGUE DES CHAMPIONS - Battus par les Hongrois de Ferencvaros (2-1) mercredi soir, le Celtic Glasgow a donc été éliminé dès le 2e tour de la Ligue des champions. Ça passe en revanche pour Alkmaar, le Rapid Vienne ou les Young Boys de Berne.

Le Celtic Glasgow est tombé de très haut. Le champion d'Ecosse en titre a été éliminé à domicile (2-1) par l'équipe hongroise de Ferencvaros, mercredi soir lors du 2e tour de qualification de la Ligue des champions 2020-21. Les Hongrois ont ouvert le score dès la 7e minute par David Sieger, d'une belle frappe croisée depuis l'extérieur de la surface de réparation. Les Ecossais ont égalisé au début de la seconde période sur un tir enroulé en cloche du gauche de Ryan Christie (53e). Mais à un quart d'heure de la fin, Ferencvaros a repris l'avantage en contre, sur une longue course de l'attaquant Tokmac Nguen qui a trompé le gardien grec du Celtic Vasilios Barkas (75e).

La rencontre entre Cluj, champion de Roumanie, et le Dinamo Zagreb, champion de Croatie, s'est décidée aux tirs au but (2-2 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation). Les tirs au but ont souri aux Croates (6 t.a.b à 5). Mardi, l'Etoile Rouge de Belgrade, championne de Serbie en titre et vainqueur de la compétition en 1991, s'était qualifiée en Albanie, chez le Partizan Tirana (1-0). Après le 3e tour de qualification puis les barrages, la phase de groupes débutera les 20 et 21 octobre.

Les résultats du 2e tour de qualification

Partizan Tirana (ALB) - Etoile rouge de Belgrade (SRB) 0 - 1

PAOK Salonique (GRE) - Besiktas (TUR) 3 - 1

AZ Alkmaar (P-B) - Viktoria Plzen (CZE) 3 - 1 a.p.

Celje (SLO) - Molde (NOR) 1 - 2

Suduva Mariampolé (LTU) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) 0 - 3

Qarabag (AZE) - FC Sheriff (MDA) 2 - 1

Lokomotiva Zagreb (CRO) - Rapid Vienne (AUT) 0 - 1

Ludogorets (BUL) - Midtjylland (DAN) 0 - 1

Legia Varsovie (POL) - Omonoia Nicosie (CYP) 0 - 2 a.p.

CFR Cluj (ROU) - Dinamo Zagreb (CRO) 2 - 2 ap, 5-6 aux t.a.b

Dinamo Brest (BLR) - Sarajevo (BIH) 2 - 1

Young Boys (SUI) - KÍ Klaksvik (FRO) 3 - 1

